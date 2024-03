Sepsi Sf. Gheorghe și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in runda secunda a play-off-ului din Superliga. Bernd Storck (61 de ani) a fost mulțumit de prestația elevilor lui. Bernd Storck spune ca prestația elevilor lui ii da speranțe in lupta pentru cupele europene. Bernd Storck, dupa Sepsi - CFR Cluj 1-1 „Am vrut sa caștigam. Echipa mea a dat totul, am avut mulți jucatori ofensivi pe teren. Sunt mandru de baieții mei. ...