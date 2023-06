Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a confirmat ca Evgheni Prigojin se afla acum in țara sa. Acesta a dezvaluit ca l-a rugat pe Putin sa nu il asasineze pe fondatorul gruparii ruse de mercenari Wagner. „Da, intr-adevar, a sosit astazi in Belarus”, a declarat presedintele. Conform acordului…

- Marți (20 iunie), in capitala Ucrainei s-au auzit sirene in timp ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare in timpul nopții, vizand mai multe orașe din est in vest. Aproximativ 20 de ținte inamice au fost identificate și distruse in spațiul aerian din jurul Kievului, a declarat Serhiy Popko, șeful…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova impartașește “principalele abordari” ale planului african pentru Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost citat de agențiile de presa rusești spunand ca planul este “dificil de realizat”. Peskov a declarat ca…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca, deocamdata, nu sunt necesare alte resurse umane pentru a face fața contraofensivei ucrainene lansate saptamana trecuta, dar nu a exclus posibilitatea de a incerca din nou sa cucereasca Kievul. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca respectiva…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca va ordona arestarea liderului rus Vladimir Putin pentru crime de razboi daca acesta va pune piciorul pe teritoriul republicii, in baza mandatului de arestare emis de Curtea Penala Internationala. Intrebata la postul de televiziune Euronews Romania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat joi (27 aprilie) primul apel telefonic intre președintele chinez Xi Jinping și ucraineanul Volodimir Zelenski de la invadarea Ucrainei de catre Rusia. „Acest lucru nu schimba faptul ca statul din Asia, China, nu a fost capabil sa condamne razboiul…

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Criticul declarat al Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, a fost inchis pentru un sfert de secol de catre un tribunal din Moscova luni (17 aprilie), cea mai dura sentința de acest fel de cand Rusia a trimis zeci de mii de soldați in Ucraina anul trecut, dupa ce l-a gasit vinovat de tradare și alte infracțiuni…