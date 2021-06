Stiri pe aceeasi tema

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a transmis luni, 21 iunie, un mesaj televizat amenințator persoanelor care refuza imunizarea: „Alegeți, vaccinul sau va voi baga la inchisoare”, relateaza CNN, citat de libertatea.ro.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte amenința ca ii va incarcera pe filipinezii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19, intr-un moment in care guvernul de la Manila incearca sa intensifice campania de vaccinare pentru a preveni raspandirea variantei Delta a coronavirusului, mai contagioasa,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte amenința ca îi va încarcera pe filipinezii care refuza sa se vaccineze împotriva COVID-19, într-un moment în care guvernul de la Manila încearca sa intensifice campania de vaccinare pentru a preveni raspândirea variantei…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a amenintat ca ii va incarcera pe filipinezii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19, in momentul in care guvernul de la Manila incearca sa intensifice campania de vaccinare pentru a preveni raspandirea variantei Delta, mai

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a transmis luni, 21 iunie, un mesaj televizat amenințator persoanelor care refuza imunizarea: ”Alegeți, vaccinul sau va voi baga la inchisoare”, relateaza CNN. Filipine se confrunta cu unul dintre cele mai grave focare de coronavirus din Asia, cu peste 1,3 milioane…

- Persoanele din Filipine care nu respecta masurile anti COVID-19 și ii infecteaza pe ceilalți, ar putea fi acuate de omucidere, a declarat președintele Rodrigo Duterte, citat de TASS. Propunerea vine de...

- Președintele și directorul Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca vaccinul anti-COVID ar putea deveni anual, la fel ca serul anti-gripal. “Vaccinarea continua dupa 2021 este esențiala, deoarece Covid-19 continua sa se raspandeasca rapid in Europa și in lume: la mai mult de un an de la primele cazuri de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri ''anglo-saxonilor'', facand aluzie la Marea Britanie si SUA, sa inceteze ''blocarea'' exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 si a ingredientelor necesare producerii acestora, pentru a consolida astfel ''solidaritatea''…