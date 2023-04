Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni impotriva a 300 de persoane fizice și 141 de persoane juridice. Lista sancțiunilor include dictatorul sirian Bashar al-Assad și un numar de oficiali sirieni.Totul dupa ce Siria a recunoscut oficial teritoriile anexate de Rusia in Ucraina. Intre…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca scenariul in care Romania iese din NATO e exclus. „Nici nu se discuta”, a transmis in mod repetat Ciolacu, la postul Digi24.„Pentru Romania nu exista niciun pericol. Oricum am analiza nu exista un pericol iminent in aceasta perioada de a fi atrași intr-un…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat din nou Comitetul International Olimpic pentru faptul ca analizeaza optiunile pentru revenirea sportivilor rusi in competitiile internationale. “Este o tentativa de a spune lumii ca teroarea poate fi ceva acceptabil”, a afirmat el, in discursul…

- O divizie de leasing din Rusia a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) este printre companiile vizate de sanctiunile anuntate de Ucraina, a informat duminica RBI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat in cursul noptii o serie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza agentia de presa EFE, informeaza agenția AGERPRES. "In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase,…

- FIFA si UEFA au suspendat echipele rusesti din competitiile europene in februarie 2022, imediat dupa invazia din Ucraina, si, potrivit unui articol publicat marti de Sky Sports News, nu vor da inapoi atata vreme cat conflictul continua, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

In ciuda indignarii generalizate fața de razboiul din Ucraina, doar un numar mic de companii occidentale au parasit Rusia, potrivit unui studiu elvețian.

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa, citat de Agerpres.