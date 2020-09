Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat Uniunea Europeana sa ramâna "impartiala" în criza dintre Turcia si Grecia în problema zacamintelor de hidrocarburi în Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse. Citește…

- "Turcia a facut cea mai mare descoperire de gaz natural din istoria sa in Marea Neagra", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul, precizand ca aceste rezerve sunt estimate la 320 de miliarde de metri cubi. Erdogan a precizat ca descoperirea a fost facuta in perimetrul de explorare Tuna-1.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri reluarea de catre Turcia a explorarilor de hidrocarburi intr-o zona disputata din Mediterana orientala, anuntul sau intervenind la o zi dupa semnarea unui acord maritim intre Grecia si Egipt, dar care a fost contestat de catre Ankara, informeaza…

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și:…