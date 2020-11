Stiri pe aceeasi tema

- Twitter si Facebook au suspendat marti mai multe conturi de stiri cu orientare de dreapta recent create si care postau despre alegeri pentru incalcarea politicilor lor, relateaza Reuters preluat de agerpres. Twitter a precizat ca conturile au fost suspendate pentru incalcarea politicii sale impotriva…

- CHIȘINAU, 9 oct – Sputnik. Cei doi cetațeni ai Republicii Moldova sechestrați pe 7 octombrie și eliberați pe 8 octombrie de autoritațile neconstituționale de la Tiraspol „nu s-au prezentat la organele constituționale ale Republicii Moldova și s-ar afla la domiciliul din stanga Nistrului”, a informat…

- Poetul Mircea Dinescu a adresat o scrisoare Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pe tema copiilor luati din curtea Scolii nr. 29 Constanta de catre politisti si amendati pentru ca se aflau in incinta scolii, in afara orelor de curs.Filmul in care poetul da citire scrisorii a fost publicat pe platforma…

- Zeci de politisti de frontiera din judetele Timis si Mehedinti au fost trimisi in „misiune” in noaptea, cat si in ziua votarii, in orasele si comunele din judetul Caras-Severin din dispozitia secretarului de stat in MAI. In jur de 40 de colegi au fost anuntati cu 3 ore inainte ca trebuie sa mearga in…

- Miercuri, 16 septembrie 2020, de la ora 10.00, in Curtea Operei Brașov, revine stagiunea spectacolelor pentru copii, cu „Un lup, o capra și trei iezi”, de Monica Patriciu și George Marcu, dupa indragita poveste „Capra cu trei iezi” de Ion Creanga. In distribuție ii veți regasi pe artiștii Operei Brașov:…

- Intr-o postare recenta pe Facebook, ministrul Educației a rabufnit. Aceasta se plange ca primește din toate parțile critici, dar nimeni nu ofera soluții pentru o organizare mai eficienta și pe placul tuturor, in contextul pandemiei de COVID-19 și a inceputului de an școlar. Nu mai inteleg nimic din…

- "Nu mai ințeleg nimic din tot ce se intampla in jurul meu! Orice intenție buna este interpretata de toți cei fara de greșeala! Oameni de bine, nu am ce zice! Toata lumea critica, nimeni nu vine cu soluții! Aștept soluții, daca au! Faptul ca ma opresc și vorbesc cu oamenii nu e bine! Daca nu vorbesc…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, primește tema de casa chiar de la Sindicaliștii din Poliție. Asta dupa ce Vela a decis sa inființeze Poliția Animalelor, menita sa apere animalele lipsite de aparare care sunt chinuite de stapani sau de simpli straini."In ultima perioada am constatat o preocupare…