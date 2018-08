Presedintele sud-coreean Monn Jae In a numit joi un nou ministru al apararii, in conditiile in care Coreea de Sud incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu vecinul sau nordic, informeaza dpa.



Jeong Kyeong Doo, fost pilot de vanatoare care a condus Comitetul sefilor Statului Major Interarme al Coreei de Sud, il va inlocui in aceasta functie pe Song Young Moo.



Jeong, in varsta de 58 de ani, a indemnat in repetate randuri la intarirea capacitatilor militare ale Coreei de Sud, pentru a contracara amenintarea pe care o reprezinta programul de arme nucleare al Coreei de Nord.

