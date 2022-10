Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a comentat evenimentele din Romania, referitoare la scurgerile de informații clasificate pentru firma-mama din Serbia deținuta de gigantul rus Gazprom, spunand ca ceea ce s-a intamplat este rau pentru Serbia și ca evenimentul nu are nicio legatura cu razboiul…

- DIICOT a pus sub acuzare de spionaj 4 persoane, romani și straini Foto: diicot.ro Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 4 persoane într-un dosar de spionaj ce vizeaza compania sârba NIS Petrol, controlata de grupul rusesc GAZPROM. Anchetatorii au facut 9 percheziții în…

