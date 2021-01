Stiri pe aceeasi tema

- Manifestari și mesaje pentru a marca Ziua Unirii Principatelor Romane La Palatul Patriarhiei, locul Marii Adunari Naționale de acum 162 de ani unde s-a semnat actul nașterii României, s-a oficiat slujba de Te DEUM și s-au depus coroane de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, se implinesc 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul din 1859 a ramas in istorie ca „Mica Unire”, pentru a-l deosebi de Unirea de la 1 Decembrie 1918, dar in fapt a fost un moment crucial pentru devenirea ulterioara…

- Generalul Gabriel Oprea, fost vicepremier pe siguranța naționala, a transmis, pe Facebook, un mesaj emoționanț pentru romani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor. "Dragi prieteni, Se implinesc 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca, unul dintre cele…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, in care apreciaza ca ”mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei.…

- Ziua de 24 ianuarie are o semnificație anume pentru poporul roman. In urma cu 162 de ani avea loc Unirea Principatelor Romane, cunoscuta și sub numele de Mica Unire. 24 ianuarie, o zi importanta in istoria Romaniei Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturala și economica intre cele doua…

