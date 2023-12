Stiri pe aceeasi tema

- Ekaterina Dunțova a anunțat ca va ataca decizia Comisiei Electorale in instanța, scrie publicația independenta The Moscow Times.Candidata independenta la președinția Rusiei, Ekaterina Dunțova, a fost scoasa de pe buletinul de vot pentru scrutinul din martie 2024, dupa ce Comisia Electorala Centrala…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…

- Kremlinul a respins speculatiile potrivit carora presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar avea o sosie care il reprezinta in cadrul unor aparitii publice, informeaza marti dpa. „Probabil ati auzit ca se presupune ca Putin ar avea mai multe dubluri, care lucreaza in locul sau in timp ce el sta intr-un…

- Daria Dughina, fiica cunoscutului ideolog al eurasianismului Aleksandr Dughin, ar fi fost ucisa de agenti ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu o bomba care, pentru a trece granita, a fost ascunsa intr-o cusca pentru pisici, scrie luni, 23 octombrie, The Washington Post (WP) intr-o ampla…

- Anchetatorii au descoperit fragmente de grenade de mana in ramașițele persoanelor care au murit in urma prabușirii avionului cu care calatorea, in luna august, șeful gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat joi, 5 octombrie, președintele rus Vladimir Putin, precizand ca ancheta a aratat…

- Kremlinul a lansat critici directe fața de acțiunile pro-occidentale ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, negarea a tot ceea ce este rusesc ar fi o greșeala a conducerii de la Chișinau.