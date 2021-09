Stiri pe aceeasi tema

- SCANDALUL din Coaliție: Parlamentarii USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura: Apel catre PSD și AUR pentru a semna SCANDALUL din Coaliție: Parlamentarii USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura: Apel catre PSD și AUR pentru a semna Toți cei 80 de parlamentari ai USR-PLUS au semnat moțiunea de cenzura…

- Fostul ministru al Transporturilor, social-democratul Razvan Cuc, a dezavuat disputa care a aparut in coalitia de guvernare si a subliniat ca acest lucru dovedeste ca actualul executiv este "bolnav". "Scandalul de opereta dintre asa-zisul premier si asa-zisii parteneri de coalitie dovedeste, inca o…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu invita USR sa iasa de la guvernare sau sa semneze moțiunea de cezura prin care guvernul sa fie demis. "Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar pentru interesele lor. Din nou, și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc…

- Sedinta de guvern programata penatru astazi la ora 11.00 a fost suspendata, dupa ce ministrii USR PLUS, Catalin Drula si Stelian Ion, s-au opus adoptarii noului PNDL, redenumit Programul Anglel Saligny. Liderii USR PLUS ameninta cu retragerea de la guvernare, daca se forteaza adoptarea proiectului,…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, face parte dintr-o asa numita “lista de comunicatori” ai echipei lui Florin Citu din campania interna pentru alegerile din partid. Pe lista mai sunt pusi senatoarea de Timis, Alina Gorghiu, fostul deputat de Timis, Pavel Popescu dar si Rares Bogdan, Emil…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, trecut în tabara susținatorilor lui Florin Cîțu în competiția pentru șefia PNL, își argumenteaza decizia surprinzatoare spunând ca "partidul are nevoie de un prim-ministru presedinte de partid, sa aiba mai multa forta si autoritate…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…