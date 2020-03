Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Calarasi a declarat, pentru agenția Mediafax, ca 10 primari de la PNL au trecut la PSD. Tot la social-democrați a trecut și presedintele Consiliului Județean Calarasi, care era la PNL.Președintele PSD Calarași, Iulian Iacomi, a afirmat ca pe lânga cei 10 primari și președintele…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu și secretarul general interimar PSD, Marcel Ciolacu, și-au dat, joi, binecuvantarea pentru candidatura din partea PSD la alegerile locale a președintelui CJ Calarași, Vasile Iliuța (proaspat exclus din PNL), a 10 primari PNL și a unui primar ALDE, au declarat…

- Noul presedinte al PSD Arges este Ion Minzina, care s-a impus vineri, la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene, in fata contracandidatei sale, Maria Dinu. Ion Minzina a obtinut 144 de voturi, fata de cele 70 de voturi obtinute de Maria Dinu.Presedintele interimar al PSD, Marcel…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca prioritatea social-democratilor trebuie sa fie alegerile locale din acest an. "In continuare eu consider cel mai important si prioritatea zero a noastra, in afara de pregatirea pentru congres, care este o treaba…

- Intr-o intalnire cu sustinatorii din Calarasi, liderii interimari ai formatiunii au descris plastic situatia in care au gasit partidul – “PSD este ca un tren ajuns pe linie moarta, deraiat intr-o gara abandonata”. Iar un primar le-a cerut sefilor sa nu mai trimita in dezbateri TV colegi care spun despre…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost ironic, ieri, la Calarași, afirmand ca daca vor fi organizate alegeri anticipate, Ludovic Orban nu va mai fi premier și poate spune acest lucru „in scris”. „Daca vor fi anticipate eu va dau scris ca domnul Orban nu va mai fi premier niciodata. Toata…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD, spune ca nu va negocia cu PNL „o perioada lunga de timp” și ca politica romaneasca are doi piloni: PNL și PSD.Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la Calarași, la Conferința Județeana, ca nu va negocia cu PNL.…