Presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, este infectat cu noul coronavirus, a anuntat, joi, televiziunea de stat si agentia ISNA, conform Agerpres.Ali Larijani a fost testat pozitiv dupa ce a prezentat o serie de simptome, iar acum se afla in carantina si sub tratament.Mai multi responsabili ai Republicii islamice, una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, printre care deputatul Fatemeh Rahba, ministrul adjunct al sanatatii, Iraj Harirchi, si un alt membru al parlamentului, Mahmoud Sadeghi au fost depistați pozitiv cu COVID-19.In Iran, pana acum, 50.468 de persoane au fost infectate…