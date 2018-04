Presedintele parlamentului regional catalan, Roger Torrent, aflat in vizita in Elvetia pentru a se intalni cu reprezentanti ai ONU, a declarat miercuri ca noi alegeri 'nu sunt de dorit', in conditiile in care regiunea spaniola nu are inca un presedinte, relateaza AFP.



'Trebuie sa intrebam guvernul (central) si tribunalelor spaniole: pana cand vor impiedica numirea (presedintelui Cataloniei) sa devina efectiva ? Deoarece guvernul spaniol si institutiile statului, in special tribunalele, sunt cele care o impiedica', a declarat Roger Torrent.



Daca pana la…