Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a facut un sondaj pe Twitter, pentru a vedea daca urmatorii sai vor sau nu ca acesta sa vanda 10% din acțiunile pe care le deține la Tesla.Dupa ce in urma sondajului, majoritatea respondenților…

- Averea lui Elon Musk se ridica acum la 323 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% in doua zile, relateaza Business Insider, ciat de HotNews.ro.In urma acestei scaderi masive a prețului acțiunilor Tesla, Elon…

- Raliul inregistrat recent de Tesla a trimis averea fondatorului Elon Musk catre noi frontiere, CEO-ul fiind acum de peste trei ori mai bogat decat faimosul investitor Warren Buffett, care a devenit miliardar in urma cu peste 30 de ani. Luni, averea lui Musk a crescut cu 24 de miliarde de dolari la…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de actiuni de catre investitori, anuntata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Cresterea il plaseaza…

- El era prezent anual in acest clasament incepand din 1996, cu averea sa in domeniul imobiliar. Trump a pierdut aproape 600 de milioane de dolari de la inceputul pandemiei covid-19. Averea sa – estimata la 2,5 miliarde de dolari – nu-i mai permite accesul in clasamentul Forbes 400, din care fac parte…