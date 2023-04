Stiri pe aceeasi tema

Membri ai cabinetului de securitate al Mexicului se vor deplasa in SUA in aceasta saptamana pentru a discuta cu oficiali americani despre traficul opioidului sintetic fentanil, a declarat luni presedintele Andres Manuel Lopez Obrador, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a declarat miercuri ca demisioneaza de la conducerea Partidului Social Democrat (SDP) si ca va ramane simplu membru al noului parlament, dupa ce formatiunea sa a pierdut alegerile legislative desfasurate duminica, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Situatia dintre India si China in regiunea Ladakh din vestul Himalayei este fragila si periculoasa, forte militare fiind desfasurate foarte aproape una de cealalta in unele parti, a declarat sambata ministrul indian de Externe Subrahmanyam Jaishankar, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Statele Unite nu cred ca armata rusa va obtine castiguri teritoriale semnificative in razboiul din Ucraina in viitorul apropiat, a declarat marti un oficial al Pentagonului, care a descris evolutia liniei frontului drept un fel de "macinare lenta", un razboi de uzura in care niciuna dintre tabere…

Armata Ucrainei provoaca pierderi "extraordinar de semnificative" fortelor ruse in apropierea orasului Vuhledar din regiunea estica Donbas, a declarat duminica presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Canalele de comunicare telefonica intre NATO si Rusia raman deschise, dar intre cele doua parti nu poate fi vorba despre relatii diplomatice normale, a afirmat vineri ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko, transmite Reuters, conform Agerpres.

Armata nord-coreeana a declarat ca isi va extinde si intensifica exercitiile militare in vederea 'pregatirii de razboi, au relatat marti media de stat, in timp ce Phenianul pregateste o parada militara inaintea sarbatorilor nationale din februarie, potrivit AFP si Reuters.

In contextul confruntarii dintre China si Statele Unite privind balonul considerat de Washington un mijloc de supraveghere chinez, Reuters arata luni ca zeci de documente de la Beijing indica un interes tot mai mare pentru utilizarea tehnologiei baloanelor in scopuri militare, anunța Agerpres.