Retailerii de produse alimentare din mai multe tari, inclusiv Germania si Belgia, au oprit comenzile unor produse in ultimul an, o tactica in negocieri pe care inflatia a facut-o mai combativa. Intr-o postare pe LinkedIn, Michel-Edouard Leclerc a spus: ”Trebuie sa-i convingem in urmatoarea luna pe toti acesti furnizori mari care au facut greseala de a-si creste preturile excesiv sa le reduca acum sau sa le modereze”. Franta a fost cuprinsa de o dezbatere asupra preturilor produselor de baza, comerciantii cu amanuntul sustinand ca cresterile de preturi ale producatorilor sunt nejustificate. Guvernul…