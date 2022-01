Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Statele Unite i-a cerut Rusiei sa îsi retraga rapid fortele trimise în Kazahstan la cererea presedintelui Kasîm-Jomart Tokaev, dupa revoltele violente izbucnite recent, informeaza AFP cu referire la digi24.ro. Washingtonul saluta revenirea la calm în acest…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, l-a desemnat marti pe Alihan Smailov in postul de prim-ministru, in timp ce se adresa parlamentului in cadrul unei sesiuni transmise in direct la televiziunea de stat, transmite Reuters. Smailov, in varsta de 49 de ani, a fost vicepremier in cabinetul…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti ca trupele din cadrul aliantei militare postsovietice Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), desfasurate in tara pe fondul protestelor violente care au afectat republica din Asia Centrala saptamana

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a declarat luni ca la revoltele de saptamana trecuta au participat de asemenea combatanți straini veniti din alte tari ale Asiei Centrale, Afganistan si Orientul Mijlociu, a transmis AFP. ”Nu am nicio indoiala ca este vorba despre un atac terorist, un…

- Presedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a declarat luni ca la revoltele de saptamâna trecuta au participat de asemenea combatanti straini veniti din alte tari ale Asiei Centrale, Afganistan si Orientul Mijlociu.„Nu am nicio îndoiala ca este vorba despre un atac terorist,…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a declarat luni ca revoltele insotite de violente care au zdruncinat tara de la inceputul anului au fost o "tentativa de lovitura de stat" comisa de "combatanti inarmati", asigurand totodata ca fortele sale nu ar trage "niciodata" impotriva unor manifestanti…

- Președintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a declarat ziua de luni, 10 ianuarie, zi de doliu la nivel național in legatura cu numeroasele victime ale revoltelor din țara. Presa rusa scrie ca despre aceasta a anunțat secretarul de presa al președintelui, Berik Uali, transmite Noi.md cu referire…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a promis miercuri un raspuns „ferm“ la tulburarile fara precedent care zguduie aceasta tara din Asia Centrala, in cursul carora manifestantii au luat cu asalt si incendiat cladiri guvernamentale, relateaza AFP .