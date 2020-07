Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Presei din Brazilia (ABI) a anunțat ca va inainta o plangere la Curtea Suprema din Brazilia impotriva președintelui Jair Bolsonaro pentru expunerea posibila a membrilor mass-media la Covid-19, anunța CNN.Asociația Presei din Brazilia l-a acuzat pe Bolsonaro ca nu a respectat distanțarea sociala…

- Asociația Presei din Brazilia a anunțat ca il va da in judecata pe președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, dupa ce acesta i-a expus pe jurnaliști infecției cu noul coronavirus pentru ca și-a dat jos masca in timpul unei conferințe de presa, relateaza CNN.

- Infectat cu noul coronavirus, Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a incalcat decizia instanței. Acesta și-a dat jos masca, in fața jurnaliștilor. A fost doar o chestiune temporara, prin care oficialul brazilian a vrut sa demonstreze ca se simte foarte bine.

- Curbele pandemiei sunt in plina crestere in Brazilia, care a depasit pragurile de 40.000 de morti si 800.000 de contaminari, dar președintele Jair Bolsonaro crede ca spitalele pot face fața.

- Președintele Jair Bolsonaro acuza Organizația Mondiala a Sanatații ca este prea ideologizata Președintele brazilian Jair Bolsonaro a acuzat Organizația Mondiala a Sanatații ca este prea ideologizata și a amenințat ca țara sa va parasi aceasta organizație, lucru semnalat pe 5 iunie. "Eu avertizez: Statele…

- Peste jumatate de milion de cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate pana in prezent in Brazilia. Numarul deceselor de COVID-19 situeaza Brazilie pe locul 4 in lume, cu 29.341 de victime. In ultimele 24 de ore, autoritatile sanitare braziliene au raportat 16.409 cazuri de infectare,…

- Trecerea de la starea de urgența la cea de alerta, din cauza pandemiei de coronavirus, nu modifica prea mult activitatea instanțelor de judecata. Deși unii dintre justițiabili se așteptau la o reluare a proceselor in condițiile anterioare declararii epidemiei, conducerile instanțelor de judecata au…

- Dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, a murit sau este pe patul de moarte, fara speranțe de recuperare, transmite presa din China și Japonia, potrivit New York Post. Jurnalistii din regiune au afirmat ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a murit sau este intr-o „stare vegetativa” in urma unei…