Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, isi continua miercuri vizita de stat in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis. In cursul zilei de miercuri, oficialul israelian va sustine un discurs in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor. Ulterior, tot la Palatul…

- Discutiile intre cei doi au vizat cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea pandemiei de COVID-19, educatia privind Holocaustul si alte masuri de combatere a antisemitismului in Romania, cat si schimburile culturale si interumane dintre cele doua tari. Presedintele…

- Vicepreședintele Comisiei pentru relatii interinstitutionale si prospectiva, Maros Sefcovic, vine luni intr-o vizita oficiala in Romania. Oficialul european se va afla pe 31 mai la București, unde se va intalni cu președintele Senatului, Anca Dragu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, prim-ministrul…

- Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatații, a depus juramantul la Palatul Cotroceni, de fața cu președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cițu, președintele Senatului, Anca Dragu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și alți membri ai guvernului. Deși nu s-a inchinat la finalul…