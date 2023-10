Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Israelului a acuzat postul public britanic BBC de o relatare 'atroce' a conflictului Hamas-Israel in urma deciziei corporatiei de a nu identifica Hamas drept organizatie terorista, relateaza joi PA Media/DPA.

- Premierul Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al Israelului, afirmand ca unitatea nationala aratata a trimis un mesaj puternic acasa si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa „demoleze Hamasul” in Gaza, relateaza Reuters. At the start of the…

- Un roman este pe lista persoanelor disparute in urma atacurilor gruparii Hamas in Israel, a anunțat, joi, președintele Israelului, Isaac Herzog, in timpul unei conferințe de presa. Președintele Israelului a facut, joi dimineața, declarații cu privire la bilanțul victimelor de pana acum. ”Este o mare…

- Soțul Zoiei Ceaușescu, Mircea Oprean, ginerele fostului dictator, acuza statul roman ca refuza sa-i plateasca despagubiri pentru banii și bunurile confiscate in martie 1989, relateaza Fanatik. Mircea Oprean, soțul Zoiei Ceaușescu se lupta și astazi sa recupereze averea confiscata de autoritați, in …

- Un copil de 3 ani a fost trimis acasa pentru comportament inadecvat. Parinții acestuia au fost sunați chiar chiar in prima zi de gradinița sa-l ia acasa pe baiețel. Cazul a ajuns și in atenția Inspectoratului Școlar Județean Bihor, care a demarat o ancheta, scrie Bihon.ro. Parintii considera situatia…

- Marea Britanie va adauga grupul paramilitar rus Wagner pe lista sa a organizatiilor teroriste, a afirmat marti jurnalul Daily Mail, citandu-l pe ministrul de interne Suella Braverman, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Wagner este o organizatie violenta si distructiva care a actionat ca un instrument…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Prețul strugurilor a inregistrat o scadere medie de aproape 34%, fiind urmat de prune, al caror preț a scazut cu circa 30%, cartofi (28,4%), ardei gras (27,5%), ardei Kapia (25,6%), morcovi (24,2%) și pepene (22,2%). Prețul mediu al carnii a scazut cu pana la 12,1%, in timp ce prețul mediu al lactatelor…