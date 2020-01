Preşedintele israelian Reuven Rivlin: Liderii lumii trebuie să aleagă să lupte împreună împotriva antisemitismului Presedintele israelian Reuven Rivlin a declarat miercuri, in fata a aproximativ 40 de lideri din intreaga lume, ca de ei depinde cum va arata viitorul si ca istoria trebuie lasata pe seama istoricilor, relateaza DPA. "Intr-o perioada in care tot mai multi supravietuitori ne parasesc, aceasta reuniune este expresia angajamentului nostru comun de a transmite faptele si lectiile istorice despre Shoah viitoarei generatii", a spus el, referindu-se la Holocaust cu termenul in ebraica. "Viitorul depinde de alegerile pe care le facem, in special de cele pe care le facem impreuna ca tari si natiuni. Sper… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a aparat ”lupta de zi cu zi” impotriva antisemitismului, intr-un mesaj publicat miercuri, intr-o vizita in Israel, cu ocazia comemorarii a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP.

- Presedintele Klaus Iohannis incepe, marti, vizita in Israel, urmand sa aiba o intalnire cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin.Seful statului efectueaza pana joi vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis incepe, marti, vizita in Israel, urmand sa aiba o intalnire cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin. Seful statului efectueaza pana joi vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul federal german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au avut o intrevedere "utila" de aproape o ora, marti, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa o amplificare a tensiunilor asupra dosarului sirian, fara a reusi totusi sa inlature…

- Presedintele brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro a fondat un nou partid politic, a relatat joi revista Exame, potrivit DPA.Noua formatiune, numita 'Alianta pentru Brazilia', intentioneaza sa lupte impotriva "comunismului, globalizarii si oricarei ideologii care este contra ordinii…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a insarcinat joi Parlamentul sa gaseasca un premier, pentru a scoate Israelul dintr-un impas politic unic in istoria sa si a evita organizarea unui al treilea scrutin in mai putin de un an, relateaza AFP.

- Viitorul ambasador al Statelor Unite in Rusia, John Sullivan, a promis sa poarte o lupta ”implacabila” impotriva oricarui amestec rus in alegerile americane si si-a afisat totodata vointa de dialog cu Moscova, relateaza AFP.

- Liderul coalitiei israeliene Albastru-Alb Benny Gantz a fost insarcinat in mod oficial de catre presedintele israelian Reuven Rivlin sa formeze un guvern, dupa esecul lui Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters.