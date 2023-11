Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca tara sa isi va asuma “responsabilitatea generala pentru securitatea” Fasiei Gaza pentru o perioada nedeterminata, dupa incheierea razboiului cu Hamas.“Israelul va avea, pentru o perioada nedeterminata, responsabilitatea generala pentru securitatea”…

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Semnal de peste ocean! SUA considera ca Hamas nu va putea conduce Gaza dupa conflictCasa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- SUA a transmis oficial ca nu va accepta ca gruparea islamista Hamas sa fie implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul. John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate, a declarat miercuri ca Washingtonul nu sprijina stabilirea civililor…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat sambata, in discursul sau de deschidere la Summitul pentru pace de la Cairo, ca stramutarea forțata sau interna a palestinienilor ar fi o crima de razboi, transmite Reuters. Summitul are loc in contextul in care Israelul pregatește un atac terestru asupra Gaza,…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…

- Meta a declarat vineri ca ia masuri, inclusiv eliminarea laudelor si a sprijinului substantial pentru Hamas de pe platformele sale, dupa ce Uniunea Europeana a mustrat companiile de social media ca nu au facut suficient pentru a combate dezinformarea, transmite Reuters.De cand gruparea militanta…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…