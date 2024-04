Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters.STIRIPESURSE.

- Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a adoptat vineri o rezoluție prin care cere ca Israelul sa fie tras la raspundere pentru crime de razboi și crime impotriva umanitații in Fașia Gaza. Israelul a respins-o, numind textul o „deformare a realitații”, scrie Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a criticat aspru marti Israelul dupa ce sapte colaboratori ai organizatiei nonguvernamentale americane World Central Kitchen (WCK) au fost ucisi in Fasia Gaza intr-un atac al fortelor israeliene, relateaza dpa.

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a declarat ca nu are informatii ca aceasta locatie ar fi fost tinta unui bombardament. Armata a anuntat mai tarziu ca zeci de persoane au fost ranite dupa ce s-au impins si s-au calcat in picioare in momentul in care camioanele cu ajutor umanitar au sosit…

- Israelul a trimis negociatori pentru discutii privind armistitiul la Cairo, asa cum a cerut presedintele american Joe Biden, dar acestia nu s-au intors pentru continuarea discutiilor deoarece cererile Hamas erau "iluzorii", a declarat sambata premierul Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters.Netanyahu…

- Administratia americana a aprobat planuri de lovituri pentru o durata de mai multe zile in Irak si Siria asupra unor tinte care includ „personal si facilitati iraniene”, a relatat joi canalul american CBS News, citand oficiali de la Washington. Anuntul survine dupa mai multe zile de presupuneri despre…

- Ministrul de externe iordanian Ayman Safadi a declarat vineri ca „crimele de razboi” israeliene impotriva palestinienilor sunt de vina pentru intensificarea tensiunii regionale și a violenței in Marea Roșie, despre care spune ca amenința sa declanșeze un razboi mai larg in Orientul Mijlociu, transmite…

- Israelul a declarat, vineri, ca nu incearca sa distruga poporul palestinian din Fașia Gaza, aparandu-se impotriva acuzatiei de genocid, pe care o considera „total distorsionata” si „rau intentionata”, adusa impotriva sa la cea mai inalta instanta a ONU, relateaza AFP, potrivit Agerpres.