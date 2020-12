Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a comparat miercuri pe omologul sau american Donald Trump cu fostul dictator irakian Saddam Hussein, relateaza dpa. "In istoria recenta a Iranului am avut de-a face cu doi nebuni, Trump si Saddam", a spus Rouhani. Unul dintre ei a implicat Iranul intr-un razboi militar (1980-1988), iar celalalt intr-unul economic, a adaugat presedintele iranian, in remarci difuzate de televiziunea publica. "Saddam a fost executat pentru crimele lui... Soarta lui Trump nu va arata mult mai bine", a conchis el, subliniind ca in cele din urma Iranul a "iesit victorios din ambele…