- „Toate… intr-o ceasca de cafea!” este un spectacol special de la Galați, in regia lui Eugen Fat, in care protagonistele sunt cinci mamici, care activeaza in viața reala in alte domenii.

- Dupa ce a cunoscut un succes remarcabil cu hiturile "Macarena" și "Femei in Parlament", Erika Isac aduce o noua piesa care face valuri in topurile muzicale. Despre ce canta ea acum, in piesa Industry Plant.

- Site-ul televiziunii spaniole Antena 3 spune povestea unui barbat originar din Romania care a ocupat o casa din Madrid fara acordul proprietarului și n-are nici cea mai mica intenție sa plece de acolo.

- Pentru prima data in istoria Poliției Republicii Moldova, șase femei au fost numite in funcții de conducere, noteaza Noi.md. Acestea au fost prezentate efectivului de catre șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu. Slivinschi Elena este noua șefa a Direcției Urmarire Penala a IGP…

- Detalii tulburatoare ies la iveala in cazul dispariției Dankai, fetița in varsta de 2 ani din Serbia, care este așteptata cu disperare de catre parinți acasa. Conform informațiilor, copila ar fi fost rapita de doua femei de origine romana, iar ultima data a fost vazuta in orașul Viena. Danka Ilic,…

- Dana Budeanu a fost invitata in cadrul podcastului lui Damian Draghici. Creatoarea de moda nu s-a ferit niciodata sa spuna ceea ce gandește la adresa divelor din showbiz care și-au facut operații estetice. In schimb, ea se mandrește ca este naturala și nu a facut schimbari la nivelul feței. De asemenea,…

- Partidul Național Liberal a organizat, zilele trecute, Congresul Partidului Popular European la București, la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, 13 șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeana, dar și peste 1.500…

- Indiferent daca ești in cautarea unui inel elegant, a unui lanțișor subtil sau a unui ceas de lux, este important sa cunoști cum sa te feresti de falsuri atunci cand cumperi bijuterii. Ghidul InfoCons și-a propus sa ghideze consumatorul in procesul de achiziționare, astfel incat sa te asiguri ca produsele…