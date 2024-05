Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Ebrahim Raisi, si ministrul sau de externe, Hossein Amirabdollahian, si-au pierdut viata in prabusirea elicopterului care ii transporta, intr-o zona muntoasa si pe o vreme foarte rece, a declarat luni un oficial iranian, dupa ce echipe de cautare au localizat epava aparatului de…

- Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, va incepe luni o vizita de trei zile in Pakistan, a anuntat duminica Ministerul de Externe de la Islamabad, in contextul in care cele doua state vecine musulmane cauta sa isi repare relatiile dupa schimbul de lovituri cu rachete din ianuarie, transmite Reuters,…