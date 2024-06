Stiri pe aceeasi tema

- „Domnule presedinte al Partidului Național Liberal, Nicolae CiucaDomnule Falca, Domnilor europarlamentari și parlamentari, Domnule președinte al Consiliului Județean Arad,Domnule primar al municipiului Arad,Doamnelor si domnilor primari și aleși locali, candidați la aceste alegeriDragi liberali,Hristos…

- Cele mai faimoase bai termale istorice din Romania, aflate in Baile Herculane, au fost transformate intr-un muzeu de un localnic, dupa ce nimeni nu a valorificat potențialul lor uriaș. In inima Stațiunii Baile Herculane se gasesc Baile Apollo, un tezaur istoric din perioada romana de pe teritoriul Romaniei.…

- „Este important sa spunem ca in aceasta perioada de cand Romania este membra a Uniunii Europene s-a reusit recuperarea unui decalaj care spune totul despre trendul pe care tara noastra il are. Este vorba de produsul intern brut pe cap de locuitor raportat la paritatea puterii de cumparare care a crescut…

- Programul de Guvernare al PSD, centrat pe investiții publice record și susținerea firmelor care produc in Romania au pus industria țarii pe un curs ascendent, cu progrese vizibile fața de anul precedent, dar și de la luna la luna. Per ansamblu, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% in termeni…

- ”Industria romaneasca isi continua redresarea lunara, ajungand in luna februarie sa inregistreze prima crestere anuala, desi conditiile externe dificile nu au disparut. In luna februarie 2024, fata de februarie 2023, productia industriala a crescut cu 0,2%. In cadrul acesteia, productia din industria…

- Nu este deloc ușor nici pentru dvs. este foarte greu sa fim aici fara Catalin. Filiala Vrancea este astazi o filiala puternica datoria lui si tot datorita lui, supremația PSD a fost detronata. Aveți de dus aceasta moștenire autentica a liberalismului. Nu este infamator rezultatul obținut in alegeri.…

- Potrivit institutiei, facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, precum si infiintarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare si a statiilor…

- ”Am vizitat santierul drumului expres DEx16, care face legatura intre Oradea si autostrada A3. Constructorul a reusit sa predea lucrarea in timp util, cu o luna inainte de termenul stabilit. Lucrul la acest proiect a fost inceput in perioada in care ministru al Transporturilor era liberalul Lucian Bode.…