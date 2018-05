Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut ca o interdictie veche de decenii privind prezenta femeilor pe stadioane sa fie ridicata, potrivit unui comunicat dat publicitatii de biroul presedintelui marti, relateaza DPA miercuri. "Nu ar trebui sa existe diferente intre barbati si femei in Islam si din…

- Avocatul Poporului a formulat o actiune in contencios administrativ prin care a solicitat anularea partiala a mai multor hotarari ale Consiliului Local al comunei Dofteana, judetul Bacau, cu privire la modalitatile de instituire a taxelor de salubritate, PSI si de paza, in cazul unui cetatean, repunerea…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat luni ca tara sa ar putea ramane in acordul privind nuclearul iranian chiar daca Statele Unite se retrag, cu conditia ca celelalte parti sa garanteze asteptarile Teheranului, potrivit Reuters și Le Vif . Marea Britanie l-a implorat pe Donald Trump sa nu…

- Președintele Iranului, Hassan Rohani, a avertizat duminica Statele Unite ca vor regreta ”mai mult ca oricand” daca decid sa iasa din acordul internațional privind programul nuclear iranian, așa cum a amenințat președintele Statelor Unite Donald Trump. ”Daca Statele Unite abandoneaza acordul nuclear,…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de marti, o propunere legislativa prin care se introduce un prag valoric sub care o autoritate poate achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, se renunta la criteriul pretului cel mai scazut si se elimina obligativitatea utilizarii sistemului electronic…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Greva la metrou si in caile ferate, pichete in fata marilor magazine, prezentatoare-vedeta absente din mass-media - Spania s-a mobilizat joi pentru drepturile femeilor printr-o greva generala ''feminista'' fara precedent in aceasta tara, transmite AFP. Apelul sindicatelor si al organizatiilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…