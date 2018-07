Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla duminica in municipiul Cluj-Napoca, unde va participa la ceremonia oficiala de deschidere a celei de a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica, informeaza Administratia Prezidentiala.Evenimentul, care se desfasoara in perioada 3 - 14 iulie,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa duminica, la Cluj-Napoca, la ceremonia oficiala de deschidere a celei de-a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica, el urmand sa viziteze si Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta”.

- 80 de jandarmi, 60 de politisti si 6 echipaje ISU vor asigura masurile de ordine publica la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, la care vine si fiul presedintelui Siriei. ”Va participa (Hafez al – Assad - n.r.) la activitati exact ca ceilalti copii”, spune seful ISJ Cluj.…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.