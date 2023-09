Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Șeful statului va participa și la recepția oferita de soții Biden.

- Un inotator din Marea Britanie, Lewis Pugh, cunoscut și cu numele de ''protector ONU al oceanelor'', a terminat miercuri, la New York, un parcurs de 500 de kilometri pe raul Hudson, dupa 32 de zile. Britanicul vrea astfel sa atraga atenția asupra poluarii apelor, cu cateva zile inainte de Adunarea Generala…

- UPDATE Wall Street Journal: Alexei Navalny ar putea fi parte a unui schimb de prizonieri intre Rusia și SUAConform surselor Wall Street Journal, disidentul rus Alexei Navalny ar putea fi implicat intr-un schimb de deținuți intre Rusia și SUA. Informația vine de la oficiali occidentali care discuta despre…

- Filmul documentar "Photographic Testimonies from the Revolution. Cluj-Napoca, December 1989", realizat de lect. univ. dr. Rareș Beuran, de la Departamentul de Jurnalism și Media digitala din cadrul FSPAC, UBB, a fost vizionat, miercuri, 30 august 2023, la State University of New York (SUNY) din Cortland,…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat ca nu se asteapta la pace in Ucraina prea curand. Intrebat, la New York, daca crede ca discutiile pe aceasta tema sunt posibile in timpul Adunarii Generale a ONU de la jumatatea lunii septembrie, seful Organizatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, de marti, care vor avea loc la Constanta si va sustine o alocutiune, informeaza Administratia Prezidentiala. Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel…