Presedintele Iohannis i-a retras titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 lui Aurel Papari

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge astazi, la ora 13:00, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, acolo unde vineri dimineața a izbucnit un incendiu puternic soldat cu moartea a patru pacienți. De asemenea, la ora 14.00, premierul Florin Cițu va face declarații de presa.…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 decembrie a.c., urmatoarele decrete: – Decret privind eliberarea din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures a domnului Aurelian Ioan Ardelean – pensionare, la data de 1 ianuarie 2021;…

- Klaus Iohannis va merge, marți, intr-o vizita oficiala la Chișinau, la invitația noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. Președintele Romaniei este primul lider de stat primit de președintele Maia Sandu, se arata in comunicatul transmis de Administrația Prezidențiala."Președintele Romaniei,…

- Deputatul Catalin Radulescu, cunoscut ca „Mitraliera”, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru infractiunile de complicitate la abuz in serviciu si fals in declaratii in forma continuata, intr-o ancheta care investigheaza modul in care acesta a primit titlul de „Luptator pentru Victoria Revolutiei…

- Deputatul Catalin Radulescu este urmarit penal de DNA pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite si fals in declaratii in forma continuata, el fiind acuzat ca a primit titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant", desi…

- Presedintele Iohannis s a consultat cu toate partidele parlamentare, urmand a nominaliza un nume de premier sau continuarea negocierilor.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine luni, 14 decembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Seful statului a avut consultari cu reprezentantii…

- Expert in politici de sanatate, Vlad Mixich a spus miercuri dimineața la Europa FM ca sistemul de imparțire a vaccinului din Marea Britanie e axat pe varste și grupuri vulnerabile, in timp ce primele informații arata ca in Romania va fi favorizata birocrația.Dupa ce Digi 24 a dezvaluit ca Ministerul…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, o a Legii pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 1/1996. Seful statului se refera la mai multe aspecte, cuplate in patru mari capitole. ”Apreciem ca Parlamentul nu poate face abstractie…