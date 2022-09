Președintele Iohannis, discurs despre ”integritate” la școală, în timp ce legile educației prevăd albirea plagiatelor Președintele Klaus Iohannis a vorbit luni intr-un discurs in fața elevilor despre valoarea ”integritații” la școala, despre ”calea corecta” in educație. ”Educația este un drum frumos, pe care va doresc sa il parcurgeți cu mult curaj și cu incredere. Școala este un spațiu decisiv al formarii voastre. Sunt anii in care luați hotarari esențiale pentru propria viața, in care va descoperiți și va cultivați pasiunile, in care ințelegeți rostul valorilor, importanța integritații, a colaborarii, a responsabilitații (…) Va incurajez sa nu alegeți mereu calea cea ușoara, dar sa incercați sa o cautați de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 5 septembrie, la inceputul anului școlar 2022-2023, ca elevii nu trebuie sa se teama de competiție, dar și ca le recomanda sa nu devina „niciodata tributari lucrurilor obținute facil”.„Drumul spre reușita este presarat cu greutați. Plini de greutați au fost…

- Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022-2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant. Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a precizat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Anul scolar 2022…

- Noua Lege a Invațamantului Superior este considerata „flexibila moderna”. Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca Educația va primi 15% din bugetul consolidat pana in 2027. Alianta Universitara G6-UMF, formata din universitațile de Medicina si Farmacie „Carol Davilla” din Bucuresti, „Iuliu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat sambata, 30 iulie, ca, dupa dezbateri cu reprezentanții a peste 200 de colegii, au fost decise „masuri de reforma” care sa fie cuprinse in Proiectul Legii invațamantului preuniversitar. Printre acestea se numara posibilitatea elevilor „capabili de excelenta”…

- Fostul premier și președinte al PSD Victor Ponta l-a ajutat in trecut pe actualul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, promovandu-l in Guvern. Relația lor a trecut insa printr-o racire forțata (cel puțin public) de imaginea pe care Ponta a capatat-o dupa ce a fost dovedit hoț, autor de furt intelectual.…

- Pentru prima data dupa 3 luni și 20 de zile, la ședința de luni de la Palatul Victoria, cei prezenți au purtat masca de protecție. Intalnirea la care a fost reluat portul maștii chirurgicale a avut loc intre premierul Nicolae Ciuca, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și rectorii și reprezentanții…

- Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, instituția cu un rol cheie in analizarea plagiatelor este desființata prin reorganizare și pierderea atribuțiilor specifice, in Proiectul Legii invațamantului superior, document care are deja aprobarea oficiala a…

- Proiectul Fii avocat in scoala ta va fi organizat si in urmatorul an scolar, in urma semnarii, joi, la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, a unui protocol in acest sens de catre ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Traian Briciu.Am…