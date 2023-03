Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode a afirmat, joi la declaratia de presa cu omologul spaniol Fernando Grande-Marlaska Gomez, ca Romania este pe deplin pregatita sa adere la spatiul Schengen inca din 2011. Liberalul a adaugat ca diversele sensibilitati pe care un stat membru sau altul le invoca pentru…

- Spania isi reafirma sprijinul pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, de libera circulatie, spune la Bucuresti ministrul de Interne, Fernando Grande Marlaska Gomez. El a discutat cu omologul sau roman, Lucian Bode, si despre cooperarea bilaterala impotriva traficului de droguri si de persoane.…

- Președintele Romaniei l-a primit astazi, 30 martie, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de interne al Regatului Spaniei, Fernando Grande-Marlaska Gomez, aflat in vizita oficiala in țara noastra. Cei doi au discutat și despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen.

- Președintele Klaus Iohannis, l-a primit joi la Palatul Cotroceni, pe ministrul spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska Gomez. Cei doi oficiali au discutat despre aderarea Romaniei la Schengen, in condițiile in care Spania va prelua președinția UE in a doua jumatate a acestui an.

- Președintele Klaus Iohannis a explicat luni, la Palatul Cotroceni, dupa o discuție despre spațiul Schengen cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care este situația negocierilor pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Klaus Iohannis: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Soder, context in care cei doi au vorbit despre minoritatea romana din Germania si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, transmite Administratia Prezidentiala.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Catherine Colonna, care se afla in vizita in Romania, prilej cu care premierul a transmis multumiri pentru sprijinul si angajamentul ferm al Frantei pentru aderarea tarii noastre la Schengen.

- Presedintii Romaniei si Bulgariei, Klaus Iohannis si Rumen Radev au discutat astazi la telefon despre aderarea celor doua tari la spatiul de libera circulatie Schengen si despre cum poate fi depasit blocajul inregistrat la Consiliul Justitie si Afaceri Interne din decembrie anul trecut. Administratia…