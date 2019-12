Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a depus, sambata, la Parlament, juramantul de presedinte al Romaniei pentru noul mandat de cinci ani. El a transmis ca va fi presedintele tuturor romanilor. Klaus Iohannis a depus juramantul de presedinte. "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Klaus Iohannis a fost intampinat pe treptelele Parlamentului de Teodor Meleșcanu și Marcel Ciolacu, potrivit Antena 3.

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata ceremonialului de depunere a juramantului de investire in functia de presedinte al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat. Ceremonia va avea loc, sambata , la ora 14,00, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. In deschiderea, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, va prezenta Hotararea privind…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata ceremonialului de depunere a juramantului de investire in functia de presedinte al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la sedinta solemna a Parlamentului consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revolutie si la mai multe evenimente organizate la Timisoara. Potrivit agendei, seful statului va participa, luni, incepand cu ora 12,00, la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca liderul PSD Viorica Dancila l-a sunat ieri dupa-amiaza pentru a-l felicita pentru caștigarea alegerilor prezidențiale. "Da, m-a sunat dna Dancila ieri pe la pranz și am vorbit. M-a felicitat”, a spus Klaus Iohannis. Candidatul PNL la Presedintie…

- Cabinetul Ludovic Orban, alcatuit din 16 miniștri, vicepremier și premier, a depus, luni seara, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura. La ceremonie au participat și Teodor Meleșcanu, președintele Senatului și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Presedintele Klaus Iohannis l-a…