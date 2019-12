Președintele instituției de învățământ Lumina, dus la Parchet Fatih Gursoy, președintele instituției de invațamant Lumina, care opereaza mai multe școli din țara, a fost ridicat marți dimineața de la domiciliu in urma cererii de extradare din partea Turciei, a declarat soția sa. El e acuzat de ”complot impotriva statului turc”. Fatih Gursoy a ajuns la Parchet in jurul orei 9. Cererea de extradare urmeaza sa fie judecata de magistrați. 10 unitati de invatamant din mai multe orase din Romania functioneaza sub egida „Lumina“, afacerea fiind controlata de mai multi cetateni turci. In spatele scolilor se afla o societate pe actiuni si o fundatie. Acestea au avut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

