Noua capitala a Indoneziei, care va fi construita pe insula Kalimantan, se va numi Nusantara, cuvant care inseamna „arhipelag”. Un oficial de rang inalt a anuntat, luni, decizia presedintelui tarii, Joko Widodo. Ingrijorarile cu privire la sustenabilitatea centrului politic al Indoneziei, Jakarta, o capitala congestionata, aglomerata si in proces de scufundare in mare, au dus la […] The post Președintele Indoneziei a ales numele noii capitale. Jakarta, vechea metropola este in proces de scufundare in mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…