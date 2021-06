Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentara americana Alexandria Ocasio-Cortez si alti progresisti au prezentat miercuri o rezolutie in incercarea de a interzice o vanzare de arme catre Israel, o initiativa ce are foarte putine sanse, dar demonstreaza tensiunile in randul democratilor americani in fata conflictului israeliano-palestinian,…

- La Kiev, abordarea prudenta a administrației Biden in ceea ce privește diplomația vaccinala amintește despre raspunsul intarziat al SUA in furnizarea de sprijin militar Ucrainei pentru a ajuta țara in lupta sa impotriva separatiștilor sprijiniți de Moscova. Un transport de doze ar putea consolida relația…

- Secretarul de sat american Antony Blinken participa luni la prima reuniune cu prezenta fizica a G7 la nivel de ministri de externe in ultimii doi ani, prezentand abordarea administratiei Biden cu privire la Coreea de Nord, deja denuntata de catre Phenian, potrivit France Presse, anunța Agerpres..…

- Fostul lider american a mai spus ca se gindește serios la participarea la urmatoarele alegeri. Fostul președinte american Donald Trump a declarat ca actuala administrație a Casei Albe trebuie sa imbunatațeasca relația cu Rusia, in loc sa o impinga spre cooperarea mai strinsa cu China. Trump a spus acest…

- Sancțiunile antirusești ale SUA au fost numite "masuri ale hegemonului". Așa a comentat China noul pachet de restricții la adresa Moscovei. © REUTERS / Kevin LamarqueZeit: Biden a ales „a treia cale” in relațiile cu Rusia Beijingul a remarcat ca aceasta este nu doar opinia lor, ci și a comunitații…

- Serviciile de informatii externe (SVR) ruse au numit joi "delirante" acuzatiile Washingtonului, care a sanctionat Moscova pentru rolul sau in atacul cibernetic masiv ce a vizat compania americana SolarWinds in 2020, relateaza France Presse. "Sa spunem doar ca aceste deliruri nu sunt decat…

- Fostul sef al diplomatiei americane sub presedintia lui Donald Trump, Mike Pompeo, a fost angajat de Fox News in calitate de colaborator, a anuntat joi canalul de stiri preferat al conservatorilor, relateaza vineri France Presse. "Intentionez sa le ofer spectatorilor o privire sincera si directa asupra…

- Președintele american Joe Biden, 78 de ani, s-a impiedicat și a cazut de doua ori, vineri, 19 martie, in timp ce urca pe scara avionului Air Force One. Liderul de la Casa Alba a calatorit in Atlanta, relateaza agenția France Presse, citata de HotNews. Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidențial,…