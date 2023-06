Președintele Federației Naționale a Parinților, Iulian Cristache, se adreseaza greviștilor din Educație. Acesta scrie, vineri, intr-o postare pe Facebook, faptul ca toata lumea vrea sa avem profesori multumiti si demni, insa „nu pe spatele” copiilor. „Ati primit ce ati solicitat la prima intalnire”, le transmite el sindicalistilor. Iulian Cristache iși incepe mesajul scriind ca raspunde […] The post Președintele Federației Parinților, mesaj tranșant catre greviști: „Cu toții vrem sa avem profesori mulțumiți și demni, dar nu pe spatele copiilor noștri” first appeared on Ziarul National .