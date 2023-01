Președintele Emmanuel Macron și premierul japonez Fumio Kishida vor consolida parteneriatul bilateral în privința securității în regiunea Asia-Pacific Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul japonez Fumio Kishida si-au exprimat luni dorinta de a consolida parteneriatul bilateral in privinta securitații in regiunea Asia-Pacific, informeaza AFP. „Pe masura ce incercarile unilaterale de a schimba statu-quoul prin forta in Marea Chinei de Est si de Sud se intensifica, iar mediul de securitate este din ce in ce mai tensionat, dorim sa promovam in continuare cooperarea cu Franta, natiune a Pacificului”, a spus premierul Kishida, referindu-se in special la exercitii militare comune. Premierul japonez a inceput luni, la Paris, un turneu in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul japonez Fumio Kishida si-au exprimat luni dorinta de a consolida parteneriatul bilateral in privinta securitații in regiunea Asia-Pacific, informeaza AFP. „Pe masura ce incercarile unilaterale de a schimba statu-quoul prin forta in Marea Chinei de Est…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat in noul sau discurs halucinant ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau. Și spera ca nu vor intra pana la gat! E un discurs in care ultimul aliat al lui Putin din Europa preia retorica Moscovei, fara rezerve, potrivit Digi24 . ”O mare parte din Europa…

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a ajuns la un acord cu autoritațile ucrainene sa desfasoare experti la toate centralele nucleare din Ucraina, și a cerut din nou stabilirea unui perimetru de securitate in jurul centralei nuclerare Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa. ”Am cazut de…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a facut vineri un bilant "foarte sincer" al capacitatilor Europei in lumina razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, considerand ca Europa "nu este suficient de puternica" sa stea singura in fata Moscovei, relateaza France Presse, informeaza Agerpres. Fii…

- Premierul japonez Fumio Kishida s-a angajat duminica sa consolideze capacitatea navala și militara a țarii sale, avertizand ca statele trebuie sa fie pregatite sa faca fața agresorilor. Fumio Kishida a condamnat razboiul Rusiei in Ucraina și a denunțat Coreea de Nord pentru testele sale cu rachete,…

- In luarea sa de cuvant inainte de ordinea de zi la deschiderea sesiunii de toamna a Parlamentului, premierul a spus referitor la razboiul care are loc in vecinatatea estica a Ungariei ca "pas cu pas, o parte din ce in ce mai mare a lumii devine o victima a razboiului". Razboiul dintre Ucraina si…

- Prim-ministrul(premierul) ucrainean Denys Shmyhal i-a indemnat pe cetațenii ucraineni sa se aprovizioneze cu produse esențiale in pregatirea pentru o iarna „dura”, pe fondul intreruperilor de curent. Miercuri (12 octombrie), Shmyhal a spus ca oamenii ar trebui sa se asigure ca au provizii de haine calde,…