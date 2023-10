Stiri pe aceeasi tema

- Convocat de selecționerul Edi Iordanescu pentru dubla cu Belarus și Andorra (12 și 15 octombrie), fundașul central Bogdan Racovițan e in forma la Rakow Czestochowa. In ultima etapa, la 3-0 cu Radomiak Radom, a reușit prima sa „dubla” a carierei și presa din Poloniei l-a apreciat: „A fost eroul meciului”.…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, in perspectiva partidelor cu Belarus si Andorra programate in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024. Printre noutatile, fata…

- Dani Coman (44 de ani) a avut o reacție geniala dupa prestația lui Joyskim Dawa de la Sibiu. Președintele lui Hermannstadt a spus ca i-a placut cum a jucat fundașul camerunez. Hermannstadt și FCSB au remizat la Sibiu, scor 2-2. Golurile ardelenilor au fost marcate de Silviu Balaure și Daniel Paraschiv.…

- In octombrie, naționala Romaniei disputa alte doua partide din preliminariile Campionatului European – Germania 2024: joi, 12 octombrie, 21.45, se va juca Belarus – Romania, iar duminica, 15 octombrie, 21.45, Romania – Andorra.

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa il cheme pe Louis Munteanu (21 de ani) la prima reprezentativa a Romaniei. Gigi Becali a fost mulțumit de prestația avuta de „tricolori” in victoria 2-0 contra kosovarilor. Singura nemulțumire a privit postul de atacant.…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…

- Dupa Romania - Israel 1-1 in runda #5 a preliminariilor Euro 2024, Viorel Moldovan, fostul mare atacant al echipei naționale, a desființat echipa lui Edi Iordanescu. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…