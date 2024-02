Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman (44 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a oferit prima reacție dupa ce Gigi Becali a spus ca nu-i vrea pe sibieni in play-off din cauza unor posibile jocuri de culise cu Rapid. Intrebat de moderatorul Radu Naum daca nu vrea Hermannstadt in play-off dupa 0-2 cu Rapid, Gigi a spus:…

- Gigi Becali (65 de ani) și-a facut calculele inainte de play-off. Patronul FCSB-ului este convins ca distanța fața de Rapid se va mari. In prezent, roș-albaștrii au 7 puncte avans fața de ocupanta locului 2 din Superliga. FCSB a remizat cu U Cluj, scor 0-0, in etapa #26, iar giuleștenii au invins-o…

- Gigi Becali are un nou rival preferat in Superliga: Dan Șucu. Și il ințeapa de fiecare data cand poate. FCSB și Rapid desparțite de 9 puncte in fruntea clasamentului Superligii, dar Dan Șucu e sigur ca giuleștenii pot recupera diferența: „Venim, venim dupa FCSB!” a fost mesajul acționarului majoritar…

- Dani Coman (44 de ani), președinte in Superliga, la Hermannstadt, spune ca ar dori sa ajunga la un moment dat la șefia LPF. Fostul portar spune ca ar dori sa candideze pentru președinția Ligii Profesioniste de Fotbal, for condus din 2013 de Gino Iorgulescu, aflat in prezent la al treilea mandat. Dani…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prezentat astazi echipa etapei a 23-a din Superliga. Cum niciuna dintre reprezentantele Banie nu a reusit sa contabilizeze puncte, in primul unsprezece nu se regaseste niciun reprezentant al Universitatii Craiova sau FCU. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 23-a:…

- Tibi Balan, fost fotbalist cu 200 meciuri in Liga 1 va comenta cele mai importante subiecte ale zilei la GSP Live, alaturi de reporterii Tibi Balan și Adrian Duța. Dinamo, Sepsi, U Cluj și Rapid au disputat ieri amicale in Antalya, Radu Dragușin pare ca s-a decis unde va juca incepand din aceasta iarna,…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada partidei UTA Arad – Universitatea Craiova, programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“. Astfel, confrutarea din Ardeal va fi arbitrata de Szabolcs Kovacs (Carei), ajutat de asistentii Ferencz Tunyogi (Zalau) si Adrian Vornicu (Iasi). Al…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu are emoții in lupta la titlu din SuperLiga. Crede ca echipa lui va deveni campioana, lucrur pe care nu l-a mai reușit din 2015. FCSB e lider in campionat, cu 5 puncte peste CFR Cluj, echipa de pe locul 2. Roș-albaștrii au profitat de pasul greșit facut de ardeleni,…