Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al UE, Laura Codruța Kovesi, a declarat ca autoritațile elene ridica obstacole in ancheta ei cu privire la accidentul feroviar de anul trecut, in care au murit 57 de persoane. „Suntem blocați sa aflam adevarul și sa aplicam dreptatea. Pentru ca, daca ți se interzice sa faci investigații,…

- Comisia Europeana a propus joi modificarea bugetului UE pentru 2024 pentru a reflecta modificarile intervenite in urma acordului dintre Parlamentul European si Consiliu privind revizuirea cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar,…

- Președintele Volodimir Zelenski a cerut Congresului SUA sa aprobe un ajutor suplimentar pentru Kiev, spunand intr-un interviu difuzat joi ca nerespectarea acestui lucru ar costa vieți ucrainene.Parlamentarii republicani din Camera Reprezentanților au blocat aprobarea unui nou ajutor de 60 de miliarde…

- CONTROALE… Peste 55 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politiei Judetean Vaslui, printre care si multi elevi/studenti practicanti, au actionat in perioada 17 – 18 februarie 2024, pe raza de competenta a Politiilor municipale Barlad si Vaslui, precum si a Politiei Orasului Negresti, pentru prevenirea…

- NEMULȚUMIRI… O ampla acțiune de protest are loc, luni dimineața, in fața sediului Aquavas Barlad. Sute de persoane au ieșit in strada, nemulțumite de facturile tot mai mari la apa și canal pe care le primesc in fiecare luna. Barladenii se plang ca au ajuns sa plateasca mai mult la apa decat la gaz,…

- Liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, a afirmat luni ca in forma actuala camera inferioara a Congresului american nu va examina textul negociat de senatori prevazand noi fonduri pentru Ucraina.

- Liderul RPDC considera ca legea de baza a țarii ar trebui sa includa și o prevedere care sa precizeze ca, in caz de razboi, teritoriul Republicii Coreea va fi ocupat și „returnat” Coreeei de Nord.