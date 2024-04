Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma se implica activ in dezvoltarea sistemului educațional din județ. Recunoscand problema lipsei forței de munca specializata, Thuma a implimentat in 5 licee din Ilfov un sistem de invațamant dual. Astfel, in licee din Buftea, Voluntari, Branești, Snagov și Ciorogarla…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a participat la inaugurarea unitații de invațamant alaturi de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol. Școala Gimnaziala Nr. 1 din Buftea a fost inaugurata recent dupa o modernizare completa, care a inclus construirea de noi sali de clasa, o sala…

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Fostul fotbalist Giani Kirița, unul dintre cei mai iubiți jucatori de la Dinamo , a dat fotbalul pe știuleții de porumb. Giani Kirița, alaturi de actorul Andrei Duban, sunt vedete intr-un spot al unei companii romanești care vinde doi hibrizi de porumb. „Genetica romaneasca și rezultate excelente cu…

- Autoritațile din Ilfov au luat decizia de a implementa un sistem de canalizare pluviala eficient pentru a gestiona și preveni problemele de inundații. In total, nu mai puțin de 127.429 de ilfoveni vor beneficia de acest proiect. In urma analizei efectuate, au fost identificate localitațile Bragadiru,…

- Consiliul Județean a dat unda verde pentru un proiect ambițios de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, acoperind 11 obiective cruciale din județ. Proiectul prevede modernizarea urmatoarelor drumuri: DJ 179 catre DJ 101B (Periș), DJ 180 (Periș), DJ 601 (Ciorogarla), DJ 301 (Tanganu –…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit, miercuri, cu sindicatele reprezentative din sistemul de invațamant. Discuțiile au vizat elaborarea legii salarizarii. Intalnirea se inscrie in cadrul acțiunilor ministerului de continuare a dialogului pentru o lege a salarizarii…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat pe platforma de socializare Facebook ca sprijina investițiile straine directe care contribuie la dezvoltarea economica a Romaniei și la crearea de noi locuri de munca. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit…