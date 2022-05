Preşedintele CJ Galaţi critică absenţa consilierilor PNL de la şedinţa de miercuri Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea (PSD), critica decizia consilierilor PNL de a nu participa la sedinta de miercuri a CJ, blocand astfel exproprierile din cadrul investitiei de pe drumul de centura al municipiului Galati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

