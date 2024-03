Stiri pe aceeasi tema

- Cugireanul care lupta pe frontul din Ucraina a murit in timpul unei misiuni de evacuare a raniților. Ramas bun, Ovidiu Stoica! Cugireanul care lupta pe frontul din Ucraina a murit. Ovidiu Anton Stoica, un roman care facea parte din ”Fight for Ukraina Internațional Legion”, o unitate militara a Forțelor…

- A murit Stoica Ovidiu Anton, romanul care lupta impotriva Rusiei in Ucraina. Efectua misiuni de extracție a raniților din regiunea Harkov de pe linia frontului. Stoica Ovidiu Anton, un roman care facea parte din ”Fight for Ukraina Internațional Legion”, o unitate militara a Forțelor de Aparare Teritoriala…

- Comandantul plutonului 2 „Kirolo Babențov”, din cadrul Legiunii Internationale „Lupta pentru Ucraina”, romanul Ovidiu „Tony” Stoica, a murit, vineri, pe linia frontului, in timpul unei misiuni de extracție a raniților din regiunea Harkov, relateaza TVR Info.„Ne luam ramas bun de la Stoica Ovidiu Anton care…

- Ucraina si Rusia au anunațat ca au doborat zeci de drone inamice in noaptea de joi spre vineri, in timp ce ambele parti au lansat atacuri nocturne asupra unor tinte din spatele liniilor frontului.

- Radu Hossu, corespondent de razboi, a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre experiența sa in Ucraina, de unde nu doar a expus realitatea crunta a razboiului, ci și a mers cu ajutoare, constand, printre altele, in echipamente meedicale mobile pentru…

- Rusia aduna un numar mare de trupe langa Zaporojia, in sudul Ucrainei, susțin surse citate de CNN. Se pare ca este vorba despre aproximativ 50.000 de militari. Informația apare in condițiile in care lupte grele se dau și in estul Ucrainei. Pe frontul de sud al Ucrainei, atat surse rusești, cat și…

- Dupa ce inițial asociațiile de fermieri din Romania s-au delimitat de protestul „spontan” al transportatorilor și fermierilor, care ține de cateva zile, acum, ele iși schimba radical poziția și devin solidare cu aceasta acțiune. Dincolo de problemele cu care se confrunta agricultura romaneasca, intrebarea…

- Mulți ucraineni au sperat ca lumea va sari in ajutorul Ucrainei dupa șocul provocat de doborarea avionului MH17 de catre separatiștii proruși din estul țarii. Ceea ce a urmat, insa, a fost o serie de sancțiuni ineficiente și o intoarcere la normal a comerțului dintre Europa și Rusia. Doar dupa ce Putin…