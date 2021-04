Presedintele CJ, Constantin Rădulescu: Bugetul județului Vâlcea a fost aprobat In ședința ordinara a CJ Valcea, care s-a desfașurat astazi, 21 aprilie a.c., consilierii județeni au aprobat bugetul județului Valcea pe anul 2021, in cuantum de aproximativ 656,7 milioane lei. Din totalul sumei, pentru dezvoltarea județului Valcea au fost aprobate fonduri in valoare de cca. 473,6 milioane lei (72,12%), iar restul sumei de cca. 183,1 milioane lei fiind utilizata pentru cheltuieli de funcționare (salarii, bunuri și servicii, transferuri, burse pentru elevi etc.). Cei mai mulți bani, respectiv 301,2 milioane lei (65%), merg catre infrastructura de drumuri, suma la care se adauga… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

