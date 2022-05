Stiri pe aceeasi tema

- In doua luni de cand rușii au invadat Ucraina, Rusia a pierdut sute de tancuri. Peste 900, conform estimarilor armatei ucrainene, sau peste 500, conform estimarilor independente ale site-ului Oryx , specializat in monitorizarea si agregarea tuturor informatiilor provenite din surse deschise, referitoare…

- Dupa zile de lupte, fortele ucrainene au recastigat controlul asupra orasului Makariv, situat la 60 de kilometri vest de Kiev, au anuntat marti Fortele Armate ale Ucrainei intr-o postare pe Facebook. „Steagul de stat al Ucrainei a fost ridicat deasupra orasului Makariv", in timp ce rusii se retrageau,…

- Un sistem antiaerian BUK apare filmat când lanseaza o racheta ce pare sa loveasca ținta, un avion rusesc ce se prabușește, scrie Hotnews.ro. În imagini ar fi vorba de un sistem antiaerian 9K37M1 Buk-M1. „L-am doborât, l-am doborât”, se aude cum…

- In timpul protestului de sambata de la Herson, unde sute de oameni au ieșit in strada sa-i confrunte pe militarii ruși care cucerit miercuri orașul, un barbat s-a urcat pe un tanc al armatei ruse, fluturand in mana drapelul Ucrainei. Imaginile care au surprins acțiunea au fost publicate de canalul NEXTA…

- The Ghost of #Kyiv is alive! The legendary ace was shot down, but already got a new plane. pic.twitter.com/51wYHG1xHY — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 "Fantona de la Kiev este in viața. Legendarul as a fost doborat, dar are deja un nou avion," a fost anunțul primit cu un val de entuziasm, potrivit…

- Armata rusa a intrat in Harkov al doilea oraș ca marime al Ucrainei, iar luptele sunt in desfașurare, a anunțat duminica dimineața administrația regionala, informeaza BBC . Autoritatile de la Harkov, al doilea cel mai mare oras al Ucrainei, situat in nord-estul țarii, au anuntat duminica o „patrundere”…

- De teama atacurilor in serie, in Kiev și in alte orașe unrainene s-a instalat panica și mii de oameni incearca sa paraseasca zonele sensibile. LIVE: Ukrainians leave Kyiv after Russian forces begin a military operation in Ukraine https://t.co/IuUcMs1c2o — Reuters (@Reuters) February 24, 2022 Some Kyiv…