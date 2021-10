Stiri pe aceeasi tema

- Un comitet al Congresului brazilian este pregatit sa formuleze acuzații de omucidere in masa impotriva președintelui Jair Bolsonaro, in legatura cu modul de gestionare a pandemiei din aceasta țara, arata un raport guvernamental intrat in posesia CNN, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. CNN Brasil…

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…

- Mai multe școli din Timișoara și Cluj, doua dintre marile orașe ale Romaniei au trimis copiii acasa, la cursuri online, din cauza frigului din clase. Conducerile a patru unitați de invațamant din Timișoara și-au inchis porțile pentru ca, in salile de clasa, temperatura nu depașește 15 grade. Și la Cluj,…

- 50 de concentratoare de oxigen au ajuns, miercuri dimineața, in Romania, din Polonia. Acestea au fost oferite de statul polonez la cererea autoritaților romane, prin Mecanismul European de Protecție Civila. Toate vor ajunge la Spitalul Lețcani, din Iași care inca de marți seara a internat primii 20…

- Comitetul de Organizare a Congresului PNL a decis, marți, ca nicio filiala sa nu iși mai exprime susținerea panca can cei doi candidați, Ludovic Orban și Florin Cițu, iși prezinta, fiecare, moțiunea in fața filialei respective. Orban și-a inceput deja turul filialelor, insa Cițu și-a programat prezentarea…

- Guvernul Austriei a anunțat, marți, ca vrea sa inceapa administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva coronavirusului, din data de 17 octombrie, la noua luni de la rapelul facut de prima categorie de persoane vaccinate. In prima etapa a vaccinarilor, au primit serul anti-COVID persoanele vulnerabile…