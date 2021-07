Preşedintele Biden a semnat un ordin executiv major, pentru promovarea concurenţei în economia americană Cand va fi implementat in totalitate, acest ordin ar trebui sa contribuie la reducerea costului internetului, sa permita returnarea costurilor pentru bagaje de catre operatorii aerieni in cazul intarzierii acestora si sa reduca preturile unor medicamente comercializate pe baza de prescriptie, intre multe alte masuri. Biden a spus ca ordinul ”angajeaza guvernul federal sa aplice in mod deplin si agresiv legile noastre antitrust. Nu va mai exista toleranta fata de actiunile abuzive ale monopolurilor. Nu vor mai exista fuziuni rele care sa duca la concedieri masive, preturi mai mari si mai putine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup aeronaval condus de portavionul USS Ronald Reagan a intrat in Marea Chinei de Sud in cadrul unei misiuni de rutina, a informat marti marina Statelor Unite (U.S. Navy), intr-un context de amplificare a tensiunilor intre Washington si Beijing, care revendica cea mai mare parte a aceste zone maritime,…

- Un grup aeronaval condus de portavionul USS Ronald Reagan a intrat in Marea Chinei de Sud in cadrul unei misiuni de rutina, a informat marti marina Statelor Unite (U.S. Navy), intr-un context de amplificare a tensiunilor intre Washington si Beijing, care revendica cea mai mare parte a aceste zone…

- Piața muncii din Statele Unite ale Americii incepe sa-și revina cu viteza dupa efectele catastrofale ale pandemiei de coronavirus – in mai, angajatorii americani și-au accentuat eforturile de recrutare și au marit salariile, in competiția pentru reangaja milioanele de americani șomeri, relateaza Reuters.

- Departamentul Trezoreriei va pune in aplicare si va actualiza noua lista care cuprinde circa 59 de companii interzise. Lista interzice cumpararea sau vanzarea de instrumente financiare tranzactionate public ale companiilor vizate si inlocuieste o lista anterioara a Departamentului Apararii. Ordinul…

- Elvetia este cel mai probabil loc de desfasurare a unui posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden in iunie, a relatat ziarul rusesc Kommersant luni, citand surse din guvern, informeaza Reuters. Biden, care in martie a spus ca crede ca Putin este un "ucigas",…

- Elvetia este cel mai probabil loc de desfasurare a unui posibil summit între presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden în iunie, a relatat ziarul rusesc Kommersant, citând surse din guvern, conform Reuters. Pâna atunci însa ar trebui rezolvate diferendele…

- Elvetia este cel mai probabil loc de desfasurare a unui posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden in iunie, a relatat ziarul rusesc Kommersant luni, citand surse din guvern, informeaza Reuters. Biden, care in martie a spus ca crede ca Putin…

- Vanzarile cu amanuntul in SUA au inregistrat o revenire semnificativa in luna martie, dupa ce americanii au primit noi cecuri de ajutor din partea Guvernului federal iar progresul campaniei de vaccinare a permis redeschiderea mai multor afaceri, ceea ce evoca posibilitatea unei cresteri economice…